На Южном Урале нашли скелет пропавшего 6 лет назад мужчиныСегодня в 17:07
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Который заблудился в поле.
В Агаповском районе около Сахаринского рудника рабочие нашли скелет человека. Экспертиза показала, что погибший - 24-летний житель поселка Магнитный, который пропал в 2011 году.
"На месте обнаружили личные вещи погибшего. Кроме того, была сделана экспертиза ДНК, которая позволила установить его личность. Смерть молодого человека не носит криминальный характер", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Молодой человек пропал в середине октября 2011 года. Он с другом ехал с рыбалки. Молодые люди свернули с трассы на полевую дорогу, и один из них отошел в туалет. С тех пор его никто не видел. Известно лишь, что ночью погибший позвонил матери и сообщил ей, что идет по полю на огни и не понимает, где находится.
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