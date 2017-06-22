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На Южном Урале нашли скелет пропавшего 6 лет назад мужчиныСегодня в 17:07

  • Текст

Который заблудился в поле.

В Агаповском районе около Сахаринского рудника рабочие нашли скелет человека. Экспертиза показала, что погибший - 24-летний житель поселка Магнитный, который пропал в 2011 году.

"На месте обнаружили личные вещи погибшего. Кроме того, была сделана экспертиза ДНК, которая позволила установить его личность. Смерть молодого человека не носит криминальный характер", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Молодой человек пропал в середине октября 2011 года. Он с другом ехал с рыбалки. Молодые люди свернули с трассы на полевую дорогу, и один из них отошел в туалет. С тех пор его никто не видел. Известно лишь, что ночью погибший позвонил матери и сообщил ей, что идет по полю на огни и не понимает, где находится.

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