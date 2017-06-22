Прожив всего два дня.

В Кургане выясняют обстоятельства смерти новорожденного в областном перинатальном центре. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, ребенок после сложных родов находился в тяжелом состоянии. Медперсонал оказывал ему необходимую помощь, в том числе производилась искусственная вентиляция легких. Спустя двое суток после появления на свет малыш скончался.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые медицинские экспертизы. По результатам расследования действиям врачей будет дана юридическая оценка.