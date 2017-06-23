Он погиб.

Вечером 22 июня 2017 года в Артемовском на улице Горняков прицеп фуры МАЗ снес 53-летнего велосипедиста.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель большегруза поворачивал направо. Он не учел боковой интервал и смещение прицепа. Велосипедист скончался на месте.

После ДТП виновник аварии скрылся. Спустя некоторое время его задержали.