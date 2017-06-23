×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец обвинил кондуктора маршрутки в избиенииСегодня в 10:44

  • Текст

Из-за ЕКарты.

Житель Екатеринбурга обвинил кондуктора маршрутки №039 в избиении. По словам горожанина, он вошел в заднюю дверь. Кондуктор попросил передать за проезд. Пассажир заявил, что передаст ЕКарту позже.

В ответ кондуктор якобы вытащил клиента из салона и избил - мужчина получил ушибы и лишился одного зуба.

В ООО "Автобусный центр", организующем пассажирские перевозки по маршруту №039, опровергли информацию об избиении. "Мы посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Никакого избиения не было. Мужчина вошел в салон и не платил за проезд. К тому же, он хамил кондуктору. По правилам, пассажир должен приобрести билет в течение одной остановки. Если он этого не делает, кондуктор имеет право его высадить, что и было сделано", - пояснил "Уралинформбюро" руководитель предприятия Александр Мохов.

В ситуации предстоит разобраться полицейским. "Заявление поступило 6 июня. Гражданин заявил, что на улице Щорса кондуктор нанёс ему телесные повреждения. В настоящее время по заявлению проводится проверка. Личность кондуктора установлена. Имеются записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время по данному факту будет принято соответствующее процессуальное решение", - прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×