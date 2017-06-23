Екатеринбуржец обвинил кондуктора маршрутки в избиенииСегодня в 10:44
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Из-за ЕКарты.
Житель Екатеринбурга обвинил кондуктора маршрутки №039 в избиении. По словам горожанина, он вошел в заднюю дверь. Кондуктор попросил передать за проезд. Пассажир заявил, что передаст ЕКарту позже.
В ответ кондуктор якобы вытащил клиента из салона и избил - мужчина получил ушибы и лишился одного зуба.
В ООО "Автобусный центр", организующем пассажирские перевозки по маршруту №039, опровергли информацию об избиении. "Мы посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Никакого избиения не было. Мужчина вошел в салон и не платил за проезд. К тому же, он хамил кондуктору. По правилам, пассажир должен приобрести билет в течение одной остановки. Если он этого не делает, кондуктор имеет право его высадить, что и было сделано", - пояснил "Уралинформбюро" руководитель предприятия Александр Мохов.
В ситуации предстоит разобраться полицейским. "Заявление поступило 6 июня. Гражданин заявил, что на улице Щорса кондуктор нанёс ему телесные повреждения. В настоящее время по заявлению проводится проверка. Личность кондуктора установлена. Имеются записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время по данному факту будет принято соответствующее процессуальное решение", - прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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