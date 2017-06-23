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Под Асбестом перевернулся Mercedes - двое пострадавшихСегодня в 10:45

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Они в реанимации.

Ранним утром 23 июня 2017 года на трассе под Асбестом улетел в кювет и опрокинулся Mercedes-Benz C180.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 42-летний водитель иномарки и его 50-летний пассажир госпитализированы. Они находятся в реанимации без сознания.

По факту аварии будет проводиться дознание. Выясняется, был ли пьян водитель.

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