Они в реанимации.

Ранним утром 23 июня 2017 года на трассе под Асбестом улетел в кювет и опрокинулся Mercedes-Benz C180.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 42-летний водитель иномарки и его 50-летний пассажир госпитализированы. Они находятся в реанимации без сознания.

По факту аварии будет проводиться дознание. Выясняется, был ли пьян водитель.