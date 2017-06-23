До 200 километров.

Силовики и волонтеры расширили радиус поисков 10-летнего Вани Котова. Пропавшего в Каслях школьника ищут в лесах и в городе.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, в поисковых мероприятиях принимают участие порядка 200 сотрудников полиции, а также спасатели, водолазы и свыше 500 волонтеров. Накануне в соцсетях появилась информация, что ребенка видели в Екатеринбург, однако эти данные не подтвердили ни полицейские, ни волонтеры.

Спустя 9 дней поисков изменилась ориентировка на Ваню. Обнаружилась важная деталь – мальчик был одет не в оранжевую футболку, как говорилось изначально, а в синюю.

Проживающий в Каслях Челябинской области Ваня Котов пропал днем 14 июня. Он уехал на велосипеде в школьную библиотеку, и с тех пор его местонахождение не известно. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство".

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