Еще один пострадал.

Вечером 22 июня 2017 года на 204-м километре трассы Тюмень - Омск произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 36-летний водитель ВАЗ-2106 врезался в попутный Volkswagen Polo, который остановился у светофора в месте проведения ремонтных работ. От удара "шестерку" выбросило на встречку, где ехал Volkswagen Touareg.

Виновник аварии и его 27-летний пассажир скончались на месте. Еще один пассажир - 29-летний мужчина получил черепно-мозговую травму.