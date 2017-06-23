Еще один человек пострадал.

Поздним вечером 22 июня 2017 года на 10-м километре трассы Аромашево - Голышманово в массовом ДТП погибла женщина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, Kia Rio протаранил попутный мотоблок. От удара последний отбросило на идущую впереди Lada Priora, а его кузов попал под встречный КамАЗ.

48-летнего водителя мотоблока госпитализировали, его 44-летняя пассажирка скончалась на месте.