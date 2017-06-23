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Жители Первоуральска остались без отпусков и денегСегодня в 15:54

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И обратились в полицию.

В полицию Первоуральска поступило заявление от местных жителей, которых турфирма "Sun Dali" оставила без отпусков.

Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь регионального ГУ МВД России Валерий Горелых , органы правоохраны начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Судя по количеству возмущенных комментариев на странице турфирмы в соцсети, их немало. Люди предлагают объединяться и массово обращаться в полицию.

По словам одной из клиенток турфирмы, она отдала деньги за путевку в Болгарию и загранпаспорт для оформления визы. В итоге осталась и без того, и без другого – представители турфирмы перестали выходить на связь и отвечать на звонки.

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