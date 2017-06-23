Фото: скриншот с видеозаписи, размещенной в группе "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург"

Заявления в полиции нет.

Вечером 22 июня 2017 года в Екатеринбурге в кафе "Магик-Пицца" на Луначарского неизвестные жестоко избили пятерых посетителей.

Видео драки выложили в соцсетях очевидцы. По их словам, нападавшие требовали от потерпевших возврата долгов.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу "Уралинформбюро" подтвердили, что выезжали на место происшествия. Избитые молодые люди отказались писать заявления в полицию.

(Видео: группа "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург")