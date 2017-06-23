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Лондонскую высотку спалил холодильникСегодня в 16:55

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Неисправный.

Уничтоживший лондонскую высотку "Гренфелл Тауэр" пожар начался из-за неисправного холодильника. Кроме того, облицовочный материал, которым было отделано здание 1974 года постройки, не соответствовал требованиям безопасности, пишет BBC News.

27-этажный жилой дом вспыхнул в ночь на 14 июня. Многие из почти 600 жильцов оказались в огненной ловушке. С пламенем боролись более 200 пожарных, тем не менее здание выгорело полностью, передает "Уралинформбюро".

По последним данным, в огне погибли 79 человек, в том числе дети. Почти 80 пострадавших были госпитализированы.

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