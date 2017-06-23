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15-летнего ямальца заподозрили в убийстве 11-летней сестрыСегодня в 16:54

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Случайном.

По факту гибели 11-летней девочки на северо-западном берегу озера Хето-То (ЯНАО) возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

Трагедия произошла 21 июня 2017 года. Школьница была в чуме с шестью братьями и сестрами. Мать несовершеннолетних находилась в больнице, а отец выехал по делам.

Изначально предполагалось, что девочка играла с ружьем и случайно выстрелила в себя. Однако в ходе проверки оказалось, что к гибели ребенка был причастен 15-летний брат. Подросток взял заряженное ружье, которое спусковым крючком зацепилось за его одежду. Произошел самопроизвольный выстрел.

В настоящее время детей отправили к родственникам в село Яр-Сале.

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