Они купались без взрослых.

На Среднем Урале утонули двое детей - 14-летняя девочка и 9-летний мальчик. Они купались без присмотра взрослых. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данным фактам проводятся доследственные проверки.

Первая трагедия произошла 22 июня 2017 года в селе Благовещенское Туринского района. 9-летний Савелий купался вместе с другом на реке Судака. Течением его унесло далеко от берега. Мальчик стал звать на помощь, но друг не смог его вытащить. Тело ребенка до сих пор не найдено.

23 июня в поселке Черноисточинск на Оброринской плотине утонула 14-летняя школьница. Девочка прыгнула в воду с моста, ее нога запуталась в проволоке, и подростка занесло течением под мост. Самостоятельно выбраться она не смогла.