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Двое тюменцев после ДТП выпали из багажника иномарки и погибли26 июня в 09:17

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Еще один человек пострадал.

24 июня 2017 года в поселке Коммунар (Исетский район) Chevrolet Cruze вылетел с дороги и протаранил столб.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в машине находились 7 человек. Двое из них - мужчины 38 и 50 лет - ехали в открытом багажнике. При ударе их выбросило из машины, они скончались на месте. Травму головы получила 43-летняя пассажирка.

По предварительным данным, компания селян всю ночь выпивала. Под утро 30-летний водитель Chevrolet решил развести всех по домам. После ДТП он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

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