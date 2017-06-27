Еще один человек пострадал.

24 июня 2017 года в поселке Коммунар (Исетский район) Chevrolet Cruze вылетел с дороги и протаранил столб.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в машине находились 7 человек. Двое из них - мужчины 38 и 50 лет - ехали в открытом багажнике. При ударе их выбросило из машины, они скончались на месте. Травму головы получила 43-летняя пассажирка.

По предварительным данным, компания селян всю ночь выпивала. Под утро 30-летний водитель Chevrolet решил развести всех по домам. После ДТП он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.