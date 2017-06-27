Штаб готов возобновить работу.

Волонтеры прекратили поиски 10-летнего Вани Котова, пропавшего в Каслях 14 июня. Сообщение об этом появилось на странице группы добровольцев "Легион-Спас" в социальной сети.

В штабе отмечают, что при изменении обстановки волонтеры готовы возобновить работу, однако на данный момент необходимости в их помощи нет. Полиция и МЧС продолжают поиски ребенка, передает "Уралинформбюро".

Школьник Ваня Котов уехал в школьную библиотеку на велосипеде и пропал. До сих его местонахождение неизвестно. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".