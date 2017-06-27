После столкновения с Mercedes.

Утром 25 июня 2017 года на 155-м километре трассы Южноуральск - Магнитогорск 47-летний водитель Mercedes протаранил попутную карету скорой помощи. От удара обе машины вылетели с дороги, легковушка загорелась.

Нарушитель, которым как выяснилось вскоре был житель Нагайбакского района, сбежал с места аварии. Через несколько часов его разыскали сотрудники полиции. У мужчины диагностировали перелом голени.

Также в аварии пострадали водитель и фельдшер скорой помощи. Их госпитализировали, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: На дорогах Магнитки | vk.com