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Голубая акула распугала отдыхающих на Мальорке26 июня в 09:40

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Пляжи закрыли.

Появление 24 июня у берегов испанской Мальорки голубой акулы вызвало панику среди отдыхающих. Ее заметили проплывающей неподалеку от Кала-Махор и Кан-Пастилья. Спасатели эвакуировали несколько пляжей, пишет Guardian.

Спустя сутки хищницу удалось найти и поймать. На голове у нее зияла огромная рана от гарпуна или лодочного мотора. Где и когда акула получила серьезную травму, остается только гадать, передает "Уралинформбюро".

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