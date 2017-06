Пляжи закрыли.

Появление 24 июня у берегов испанской Мальорки голубой акулы вызвало панику среди отдыхающих. Ее заметили проплывающей неподалеку от Кала-Махор и Кан-Пастилья. Спасатели эвакуировали несколько пляжей, пишет Guardian.

Спустя сутки хищницу удалось найти и поймать. На голове у нее зияла огромная рана от гарпуна или лодочного мотора. Где и когда акула получила серьезную травму, остается только гадать, передает "Уралинформбюро".

The shark they caught swimming by tourists in Majorca! #shark #news RT pic.twitter.com/yAIgqJHmqM