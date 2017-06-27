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В Нижневартовске в ДТП пострадали 9 человек26 июня в 10:56

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Четверо - дети.

Вечером 24 июня 2017 года в Нижневартовске столкнулись ВАЗ-2105 и Toyota Vitz. Пострадали 9 человек, в том числе четверо детей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра, виновником аварии стал 25-летний водитель "пятерки". При повороте налево вне перекрестка он не уступил дорогу иномарке.

Пострадали нарушитель и четверо его пассажиров: 22-летняя девушка и трое детей - 2 и 7 лет. Также травмы получили 54-летний водитель Toyota, его 30-летняя и 77-летняя пассажирки и 4-летний ребенок. Насколько серьезны травмы, не уточняется.

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