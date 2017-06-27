Иномарка мчалась на скорости 220.

Утром 26 июня 2017 года на трассе Курган - Тюмень на 168-м километре трассы (в районе села Червишево) лоб в лоб столкнулись Audi и фура Freightliner. От удара автомобили загорелись.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, на встречную полосу выехал 20-летний водитель легкового авто. Стрелка спидометра застыла на отметке 220 километров в час. Audi от удара превратилась в груду металлолома. Молодой человек и его пассажирка скончались на месте. Личность девушки устанавливается.

На некоторое время движение на трассе перекрывалось, чтобы пожарные смогли потушить машины. В настоящее время на этом участке организовано реверсивное движение, работают регулировщики.