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На тюменской трассе после ДТП вспыхнули фура и Audi - двое погибших26 июня в 11:23

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Иномарка мчалась на скорости 220.

Утром 26 июня 2017 года на трассе Курган - Тюмень на 168-м километре трассы (в районе села Червишево) лоб в лоб столкнулись Audi и фура Freightliner. От удара автомобили загорелись.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, на встречную полосу выехал 20-летний водитель легкового авто. Стрелка спидометра застыла на отметке 220 километров в час. Audi от удара превратилась в груду металлолома. Молодой человек и его пассажирка скончались на месте. Личность девушки устанавливается.

На некоторое время движение на трассе перекрывалось, чтобы пожарные смогли потушить машины. В настоящее время на этом участке организовано реверсивное движение, работают регулировщики.

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