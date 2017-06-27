Пятеро госпитализированы.

В ночь на 26 июня 2017 года на пересечении дорог Тюмень - Омск и Ишим - Лозовое (Ишимский район) столкнулись грузовик Hyundai, перевозивший молочную продукцию, и микроавтобус Mercedes.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, виновником аварии стал водитель грузовика: при повороте он не пропустил автобус. Нарушитель и 10 пассажиров Mercedes пострадали, пятеро из них госпитализированы.

В момент аварии в микроавтобусе находились 18 человек. Он двигался по маршруту Абатск - Тюмень.