Она загорелась днем 25 июня.

В Челябинске пожарные более 20 часов тушат городскую свалку. На месте работают 4 автоцистерны, а также водовозки.

"Сообщение о пожаре поступило 25 июня в 15.14. Наши подразделения продолжают работать на тушении. По площади и причинам возгорания информация будет позже", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.