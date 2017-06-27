Со 150 пассажирами на борту.

Прогулочное судно El Almirante пошло ко дну на колумбийском водохранилище Пеньоль-Гуатапе. В момент крушения на борту находилось около 150 туристов, передает "Уралинформбюро".

Капитан катера первым прыгнул в воду, подавая пример остальным, пишет газета Colombiano со ссылкой на очевидцев.

В ходе спасательной операции удалось помочь 133 пассажирам, 16 человек пропали без вести, еще шестеро погибли.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос опроверг слухи о перегрузе El Almirante. Мэрия города Гуатапе, возле которого произошла трагедия, объявила в муниципалитете трехдневный траур.