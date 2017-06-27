За месяц погибло 30 человек.

В Челябинске растет смертность от передозировки наркотиками. За минувший месяц погибло 30 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

"Мы крайне обеспокоены появлением нового высокотоксичного наркотика - карфентанила или "белого китайца". Его употребление, как правило, заканчивается летальным исходом для потребителей", – отметил глава города Евгений Тефтелев на заседании антинаркотической комиссии.

По данным областного бюро судебно-медицинской экспертизы, с начала 2017 года в Челябинске умерло 109 наркоманов, 90 из них употребляли "белого китайца". В настоящее время основные силы правоохранителей направлены на выявление поставщиков зелья.