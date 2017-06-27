Он погиб.

В Радужном проводится проверка по факту гибели 3-летнего мальчика. 23 июня 2017 года ребенок выпал из окна 7 этажа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра, мать мальчика ушла на кухню, оставив сына одного в комнате. Окно было открыто. Ребенок залез с дивана на подоконник и рухнул вниз. Он скончался на месте.