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На Южном Урале грибник 3 дня бродил по лесу26 июня в 20:23

  • Текст

Пока его не нашли.

Днем 26 июня 2017 года в окрестностях Сима обнаружили грибника пропавшего двое суток назад.

57-летний мужчина отправился в лес утром 24 июня, но домой не вернулся. Спустя два дня родственники подали в полицию заявление о его пропаже.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области, на поиски выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда Усть-Катава, полицейские Сима и сотрудники пожарно-спасательной части №10. Через несколько часов огнеборцы обнаружили изможденного мужчину, который уже не мог идти. Они оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой.

Стоит отметить, что в соседней Свердловской области пять дней искали 4-летнего мальчика, заблудившегося в окрестностях Рефтинского водохранилища. Малыш выжил в лесу, хотя и был сильно истощен. После нескольких дней в больнице он готов вернуться домой.

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