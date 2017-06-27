Столкнулись легковушка и фура.

Утром 26 июня 2017 года на 163-м километре трассы Пермь - Березники лоб в лоб столкнулись Hyundai Sonata и фура DAF.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, на встречную полосу выехал 36-летний водитель легковушки. Не справившись с управлением, он протаранил дорожное ограждение и столкнулся с большегрузом. При этом на участке дороге действовал знак "Обгон запрещен".

23-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. Виновник аварии и два его пассажира - мужчины 52 и 59 лет - госпитализированы с многочисленными травмами.

По данным местных СМИ, в легковушке ехали главы Усольского района и города Усолье, а погибшая девушка - ведущий специалист администрации.