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В Прикамье глава района и мэр города разбились в ДТПСегодня в 09:39

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Столкнулись легковушка и фура.

Утром 26 июня 2017 года на 163-м километре трассы Пермь - Березники лоб в лоб столкнулись Hyundai Sonata и фура DAF.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, на встречную полосу выехал 36-летний водитель легковушки. Не справившись с управлением, он протаранил дорожное ограждение и столкнулся с большегрузом. При этом на участке дороге действовал знак "Обгон запрещен".

23-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. Виновник аварии и два его пассажира - мужчины 52 и 59 лет - госпитализированы с многочисленными травмами.

По данным местных СМИ, в легковушке ехали главы Усольского района и города Усолье, а погибшая девушка - ведущий специалист администрации.

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