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В Челябинске нашли 16-летнюю беглянкуСегодня в 11:35

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Спустя 10 дней поисков.

Полиция с успехом завершила поиски 16-летней жительницы Челябинска, которая пропала 10 дней назад. В региональном ГУ МВД России отметили, что противоправных действий в отношении девушки не совершено.

Школьница ушла на прогулку и пропала 16 июня 2017 года. В полицию с заявлением обратилась мать, передает "Уралинформбюро".

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