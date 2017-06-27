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Гибель 3-летнего мальчика под Сургутом вылилась в "уголовку"Сегодня в 12:39

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Он утонул.

По факту гибели 3-летнего ребенка на реке Тромъеган в Сургутском районе возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч.1 ст.109 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Трагедия произошла 13 мая 2017 года. Семья из трех человек со знакомым возвращалась в Сургут на моторной лодке. Последний отвлекся от управления, и лодка едва не столкнулась с берегом. Мужчина резко вывернул руль, после чего судно опрокинулось. Взрослые сумели выбраться из воды, а мальчика спасти не удалось.

Установлено, что лодка была переоборудована: в ее конструкцию были внесены изменения, а мотор не отвечал требованиям госинспекции по маломерным судам МЧС. Водитель судна был пьян. Кроме того, он не учел метеорологические условия - в тот день был сильный ветер и волны.

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Под Сургутом утонул 3-летний мальчик

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