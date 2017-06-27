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В Тюмени напротив торгового центра нашли труп мужчиныСегодня в 13:22

  • Текст

Его личность устанавливают.

Утром 27 июня 2017 года в Тюмени на улице Бакинских Комиссаров напротив ТЦ "Мальвинка" прохожие обнаружили труп мужчины.

"Проводится доследственная проверка. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Вероятнее всего, смерть не криминальная. Личность мужчины устанавливается", - сообщила "Уралинформбюро" старший помощник руководителя СУ СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.

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