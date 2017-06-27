За два дня.

Утром 27 июня 2017 года пожарным удалось ликвидировать открытое горение на городской свалке в Челябинске.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, полигон для хранения твердых бытовых отходов загорелся около 15.00 25 июня. В тушении огня было занято 39 человек и 19 единиц техники, в том числе шесть пожарных автоцистерн, три водовозки, четыре бульдозера и пять самосвалов.

Пожар удалось локализовать вечером в понедельник. Сейчас идет проливка свалки и посыпка ее грунтом.

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