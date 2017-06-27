Еще два человека пострадали.

26 июня 2017 года в Зауралье на 132-м километре трассы "Иртыш" (Шумихинский район) произошло тройное ДТП, в котором погиб человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, аварию спровоцировал 18-летний водитель Kia Rio. Он не выдержал дистанцию и протаранил попутный Renault Megane. Последний от удара вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой Renault Premium.

После аварии в больницу доставили двух пассажиров Megane - 28-летнюю девушку и 37-летнего мужчину, а также водителя Kia. Спустя некоторое время девушка скончалась.

Выяснилось, что у виновника аварии нет прав.