В Первоуральске.

Вечером 27 июня 2017 года в Первоуральске произошло массовое ДТП, которое устроил пьяный водитель BMW 320i.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, нарушитель уходил от полицейской погони. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Jetta. От удара BMW развернуло и отбросило на Hyundai Solaris и Hyundai Santa Fe. В свою очередь Volkswagen врезался во встречный Opel Astra.

Пострадала женщина - водитель Volkswagen.

Нарушителем оказался 24-летний житель Нижнего Тагила. Как оказалось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовное дела по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).