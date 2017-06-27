Уходивший от погони свердловчанин на BMW устроил массовое ДТПСегодня в 14:00
- Текст
В Первоуральске.
Вечером 27 июня 2017 года в Первоуральске произошло массовое ДТП, которое устроил пьяный водитель BMW 320i.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, нарушитель уходил от полицейской погони. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Jetta. От удара BMW развернуло и отбросило на Hyundai Solaris и Hyundai Santa Fe. В свою очередь Volkswagen врезался во встречный Opel Astra.
Пострадала женщина - водитель Volkswagen.
Нарушителем оказался 24-летний житель Нижнего Тагила. Как оказалось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовное дела по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:01
Носов ухватился за кресло главы Нижнего Тагила
И начал выборную кампанию.Сегодня в 19:44
Екатеринбурженка на внедорожнике сбила на "зебре" ребенка
На Ботанике.Сегодня в 19:28
Зарезавший мать пермяк предстанет перед судом
Она помешала ему совершить суицид.Сегодня в 18:58
Тюменца будут судить за убийство соседки
Ради денег.Сегодня в 18:44
Пермяка заподозрили в истязании 6-летней дочери
И 9-летней падчерицы.Сегодня в 18:30
В Верхней Пышме ликвидировали склад наркотиков
Задержана фасовщица.Сегодня в 18:29
Компанию Забарского отправили в суд за долги
Работникам.Сегодня в 18:12
30 свердловских предприятий производят более 90% отходов
Их на свалках 9 миллиардов тонн.Сегодня в 18:08
Решетников забрал у пермского Минстроя "коммуналку"
И передал в РСТ.Сегодня в 18:03
Екатеринбурженка угрожала взорвать дом
Требуя вернуть газ в квартиру.Сегодня в 17:42
Свердловский Дом горсовета лишат рекламы и пристроев
Вернув исторический вид.Сегодня в 17:34
Самые высокие зарплаты в Тюмени упали на четверть
За год.Сегодня в 17:16
Цыбко выступит с последним словом 4 июля
Его обвиняют во взяточничестве.Сегодня в 17:13
В Екатеринбурге авария затормозила трамваи
На Гагарина.Сегодня в 17:02
Свердловская казна выделит пенсионерам 276 миллионов рублей
На компенсацию затрат по газификации.
Главные новости
- Сегодня в 18:1230 свердловских предприятий производят более 90% отходов
- Сегодня в 16:10Парковку на газонах запретят федеральным законом
- Сегодня в 14:58Дума Асбеста заблокировала планы семьи Ротенбергов
- Сегодня в 14:33Парфенов пропиарится на "сокращениях" сотрудников Качканарского ГОКа
- Сегодня в 12:23Четверо из пяти свердловчан задерживаются на работе
Аналитика
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.
Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда
Асбест бурлит!