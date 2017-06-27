На Гагарина.

Авария на улице Гагарина остановила движение трамваев. Дорогу не поделили два легковых автомобиля, которые столкнулись на трамвайных путях.

ДТП произошло на отрезке между Первомайской и Блюхера, в результате чего движение трамваев в обе стороны было парализовано, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Никто из людей не пострадал. По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на данном участке образовалась пробка.