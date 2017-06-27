Требуя вернуть газ в квартиру.

27 июня 2017 года жительница Екатеринбурга грозилась взорвать дом по проспекту Космонавтов, 76. Об этом она сообщила по телефону "112". На место выехали спецслужбы города: полиция, скорая помощь, аварийная газовая служба. Хозяйка квартиры встретила правоохранителей в состоянии сильного алкогольного опьянения.

До звонка спасателям МЧС женщина неоднократно звонила в аварийную газовую службу, требуя немедленно дать газ, кричала, что хочет есть. Абоненту объясняли, что газ в ее квартире был отключен после проведенных в доме плановых работ по техобслуживанию газового оборудования.

26 июня система газоснабжения по стояку в данном подъезде не выдержала опрессовку, специалистам необходимо было проверить все газовое оборудование в подъезде. Однако в 4 квартиры попасть не удалось. В таких случаях возобновить подачу газа в доме невозможно, пока специалисты не удостоверятся в герметичности газопроводов и исправной работе газового оборудования в каждой квартире, установив причину падения давления.

Утром 27 июня газовики попали в квартиру женщины-скандалистки, однако еще в 3 квартиры доступ так и не был предоставлен, в связи с чем подача газа не была возобновлена. Именно тогда екатеринбурженка в отместку решила "взорвать дом".

За ложный вызов спецслужб женщине придется ответить по закону, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".