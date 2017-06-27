На Ботанике.

Вечером 27 июня 2017 года в Екатеринбурге в Ботаническом микрорайоне женщина - водитель внедорожника Dodge сбила на пешеходном переходе мальчика. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

"Мальчик жив, но явно получил травму. Только что приехала карета скорой помощи", - рассказывают свидетели аварии.

Получить оперативный комментарий в отделении пропаганды городской ГИБДД не удалось.