Было эвакуировано 18 человек.

В ночь на 28 июня 2017 года в Екатеринбурге произошел пожар в доме №110 по улице Софьи Перовской. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в огне погибли двое мужчин.

Квартира на 15 этаже 16-этажного дома вспыхнула около 2.45. Прибывшие на место спасатели вывели с 16 этажа трех человек. Еще 15 человек было эвакуировано с нижних этажей.

Огонь удалось потушить спустя 2,5 часа - к 5.20.