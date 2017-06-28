ДТП произошло во дворе.

Вечером 27 июня 2017 года в Екатеринбурге во дворе дома №122 по улице Шейнкмана под колеса авто попала 9-летняя девочка, гулявшая со сверстниками.

Когда начался дождь, дети ринулись в подъезд. Женщина-водитель Lada Kalina не успела затормозить перед выбежавшей из-за припаркованного автомобиля школьницей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, пострадавшую увезли в больницу с переломом голени.