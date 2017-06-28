И трех его сослуживцев.

Украинские военные взяли в плен 22-летнего российского контрактника Виктора Агеева в ходе боев под Луганском, пишет BBC со ссылкой на собственные источники.

24 июня 2017 года в селе Желобок произошло столкновение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса ЛНР. Командира отряда ополченцев убили, а четверых бойцов взяли в плен. Среди них был россиянин Виктор Агеев.

Задержанный вырос в Алтайском крае. В 2015-2016 годах его призывали в армию. В 2017 году он пошел служить по контракту в военную разведку. Его отправили в Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России. В последний раз молодой человек выходил на связь с матерью месяц назад, передает "Уралинформбюро".