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Российского разведчика взяли в плен в Луганской областиСегодня в 09:39

И трех его сослуживцев.

Украинские военные взяли в плен 22-летнего российского контрактника Виктора Агеева в ходе боев под Луганском, пишет BBC со ссылкой на собственные источники.

24 июня 2017 года в селе Желобок произошло столкновение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса ЛНР. Командира отряда ополченцев убили, а четверых бойцов взяли в плен. Среди них был россиянин Виктор Агеев.

Задержанный вырос в Алтайском крае. В 2015-2016 годах его призывали в армию. В 2017 году он пошел служить по контракту в военную разведку. Его отправили в Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России. В последний раз молодой человек выходил на связь с матерью месяц назад, передает "Уралинформбюро".

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2 комментариев из 2 | смотреть все
GHFDLF ERHFBYS Сегодня в 10:03

И ГЛАВНОЕ БИБИСИ СООБЩАЕТ И ТРЁП НА ВСЮ ПЛАНЕТУ, А НАЁМНИКОВ ПЕНТАГОНОВСКИХ НЕ ВИДЯТ БИБИСИ... ЭТО Ж НАДО ТАКОЙ ПРОКОЛ У БИБИСИ.... КАОЙ ТО ЧУВАК С ПАСПОРТОМ КАКИМ ТО И КАК ВСЕГДА ВСУ ДЕНЕГ СЕБЕ ТЕПЕРЬ НАЧИСЛЯТ...

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Клавдия Сегодня в 10:20

Украинцы,вы лучше расскажите миру сколько у вас американцев воюют против ДНР и ЛНР.

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