Их госпитализировали.

Днем 27 июня 2017 года под Сысертью столкнулись ZAZ Chance и КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 30-летний водитель легковушки - он не выдержал дистанцию и протаранил идущий впереди грузовик. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы обеих голеней и ушиб шейного отдела позвоночника.

Также серьезные травмы у двух пассажиров ZAZ: 60-летюю женщину госпитализировали с переломами ключиц, ребер и пальца, 58-летнего мужчину - с переломом локтя и ушибом брюшной стенки.