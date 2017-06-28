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Под Сысертью ZAZ протаранил КамАЗ - трое пострадавшихСегодня в 10:25

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Их госпитализировали.

Днем 27 июня 2017 года под Сысертью столкнулись ZAZ Chance и КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 30-летний водитель легковушки - он не выдержал дистанцию и протаранил идущий впереди грузовик. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы обеих голеней и ушиб шейного отдела позвоночника.

Также серьезные травмы у двух пассажиров ZAZ: 60-летюю женщину госпитализировали с переломами ключиц, ребер и пальца, 58-летнего мужчину - с переломом локтя и ушибом брюшной стенки.

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