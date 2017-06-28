Ребенок был нежеланный.

В Миассе в доме на улице Вернадского в морозилке нашли тело новорожденного мальчика.

"Мать ребенка не состояла на учете в женской консультации. Она родила сына позавчера в домашних условиях. Мальчик родился мертвым со множеством патологий - женщина во время беременности курила и употребляла спиртное. Она не придумала ничего лучше, как спрятать тело сына в морозилке. Затем она позвонила подруге и рассказала ей обо всем. Та уже вызвала скорую", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Миассу СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов.

Он добавил, что женщина в 2010 году родила дочь. В 2013 году ее лишили родительских прав. Нынешняя беременность была нежеланной. Сожитель женщины уехал от нее в Москву.

"Сейчас проводится проверка. Оснований для возбуждения уголовного дела мы пока не видим", - сказал А.Селиверстов.

Следует напомнить, что в 2008 и 2010 годах жительница Верхней Пышмы, рожая детей дома, помещала их в камеру холодильника. Затем трупы младенцев она переносила в морозильник магазина, в котором работала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденных. Женщину на 2 года отправили в колонию-поселение.



В 2015 году жительница Полевского поступила аналогичным образом и спрятала труп новорожденного сына в морозилке. На страшную находку наткнулись гости свердловчанки, которые решили сварить пельмени и открыли холодильник. По факту было возбуждено уголовное , женщина получила 2 года колонии-поселения.