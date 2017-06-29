Из-за непристегнутого ремня.

В Полевском на улице Розы Люксембург сотрудники ГИБДД скрутили пассажира ВАЗ-2107 и заковали его в наручники.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел в начале 20-х чисел июня 2017 года. Госавтоинспекторы остановили "семерку", где находился непристегнутый пассажир. Во время документирования этого факта между полицейскими и мужчиной произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

В следственный отдел поступили два заявления от участников потасовки. Обстоятельства случившегося выясняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.