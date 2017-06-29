За пострадавшим вылетел вертолет.

На Ямале медведь покалечил мужчину. Тревожный сигнал поступил спасателям утром 28 июня 2017 года. Житель поселка Лаборовая сообщил, что в районе залива Байдарацкая губа косолапый напал на его сына.

По данным звонившего, пострадавший с травмами руки и головы находится без сознания. На место для оказания помощи вылетел вертолет санавиации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.