В поселке Шабровском.

28 июня 2017 года в 19.40 в поселке Шабровском под Екатеринбургом загорелись магазин и хозпостройки на улице Ленина. Огонь охватил 500 квадратных метров площади.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на место выехали 47 человек личного состава. Было задействовано 13 единиц техники. В хозпостройках пожарные нашли 10 газовых баллонов. Их вынесли на улицу. Взрыва удалось избежать.

Огонь локализовали в течение 1,5 часов. Полностью пожар потушили к 0.30 29 июня.