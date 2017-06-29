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Спасатели предотвратили взрыв у резиденции свердловского губернатораСегодня в 10:04

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"ГАЗель" попала в ДТП.

Утром 29 июня 2017 года в Екатеринбурге около резиденции свердловского губернатора едва не взорвалась грузовая "ГАЗель", попавшая в ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, происшествие случилось в 7.30. Водитель грузовой "ГАЗели" ехал по Толмачева со стороны Никонова в направлении Ленина. В него врезался Renault, двигавшийся на красный свет по Первомайской со стороны Пролетарской в направлении Карла Либкнехта. Как пояснил владелец легковушки, он не заметил запрещающий сигнал светофора из-за яркого солнца.

После столкновения "ГАЗель" опрокинулась на бок. Из нее вылились бензин и масло. Спасатели оперативно отреагировали и предотвратили взрыв. В ДТП никто не пострадал.

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