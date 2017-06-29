Трое спаслись.

В Шурышкарском районе проводится проверка по факту гибели двух жителей деревни Ямгорт. Они утонули в озере.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла в ночь на 26 июня 2017 года. Пятеро мужчин отправились на моторной лодке в соседнее село. Все они были без спасательных жилетов. Водитель судна не справился с управлением, и лодка перевернулась. На берег выбрались только трое мужчин.

В настоящее время тела утонувших подняты.