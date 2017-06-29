На Ямале перевернулась моторная лодка - двое погибшихСегодня в 11:04
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Трое спаслись.
В Шурышкарском районе проводится проверка по факту гибели двух жителей деревни Ямгорт. Они утонули в озере.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла в ночь на 26 июня 2017 года. Пятеро мужчин отправились на моторной лодке в соседнее село. Все они были без спасательных жилетов. Водитель судна не справился с управлением, и лодка перевернулась. На берег выбрались только трое мужчин.
В настоящее время тела утонувших подняты.
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