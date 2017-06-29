Грузового.

Поздним вечером 28 июня 2017 года в Екатеринбурге грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уральского СУ на транспорте СКР, трагедия произошла на 1824 километре 4 пикета перегона "Исток – Путевка". Мужчина шел по железнодорожным путям и не реагировал на сигналы машиниста. Он скончался на месте.

В настоящее время личность погибшего устанавливается. На вид ему 25-30 лет.