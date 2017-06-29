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Две юных пермячки на квадроцикле врезались в опору ЛЭПСегодня в 11:28

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Обе были без шлемов.

Вечером 28 июня 2017 года в прикамском селе Юговское (Кунгурский район) произошло ДТП с участием квадроцикла. Управлявшая им 16-летняя девушка на высокой скорости съехала в кювет, а затем врезалась в опору ЛЭП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю.

Водитель квадроцикла, у которой нет прав, и ее 15-летняя пассажирка госпитализированы с многочисленными травмами - обе были без мотошлемов.

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