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В детском лагере под Чебаркулем подросток сломал другу рукуСегодня в 12:07

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Оба занимаются борьбой.

В ДОЛ "Дзержинец" под Чебаркулем 12-летнему школьнику один из подростков сломал руку. Предположительно, двое мальчиков повздорили и решили выяснить отношения в спарринге, так как оба занимаются борьбой. Неудачно применив прием, один юный спортсмен травмировал второго.

По данному факту организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства по Челябинской области.

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