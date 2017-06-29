Оба занимаются борьбой.

В ДОЛ "Дзержинец" под Чебаркулем 12-летнему школьнику один из подростков сломал руку. Предположительно, двое мальчиков повздорили и решили выяснить отношения в спарринге, так как оба занимаются борьбой. Неудачно применив прием, один юный спортсмен травмировал второго.

По данному факту организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства по Челябинской области.