А сам попал в больницу.

Вечером 28 июня 2017 года в Пермском крае на 13 километре автодороги Буб - Инвенцы ВАЗ-2107 вылетел с дороги и врезался в дерево.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды краевого УГИБДД, 27-летний пассажир "семерки" скончался на месте, 29-летнего водителя госпитализировали с многочисленными травмами. Как оказалось, мужчины не были пристегнуты. Кроме того, у автовладельца не было прав.