Смерть тагильского диджея "повесили" на министра здравоохраненияСегодня в 13:41
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К Трофимову обратилась сестра погибшего.
На Среднем Урале расследуют внезапную смерть тагильского диджея. 28-летний Павел Покаляев умер 1 июня в горбольнице №1 Нижнего Тагила, куда его доставил экипаж скорой помощи.
К расследованию подключились специалисты областного министерства здравоохранения, к главе которого обратилась сестра Павла.
"Все случаи внезапной неожиданной смерти рассматриваются коллегиальной комиссией. Тем более, если есть личная просьба к министру", - пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.
Родственники умершего считают, что участковый фельдшер, приехавшая на вызов, допустила врачебную ошибку. 28 мая у молодого человека поднялась температура до 39,5°С. На следующий день терапевт из районной поликлиники поставив Павлу диагноз ОРВИ, прописала шипучие таблетки и грудной сбор. После того, как состояние больного ухудшилось, медики доставили его в стационар, однако спасти не смогли.
Как рассказал "Уралинформбюро" председатель правления общественной организации защиты потребителей медуслуг "Здравоохранение" Максим Стародубцев, основания для вопросов действительно имеются - почему больного с такой высокой температурой не наблюдали в динамике? По словам собеседника агентства, судебные перспективы определит экспертиза. При этом отвечать, скорее всего, придется фельдшеру, тогда как именно районная поликлиника не обеспечила население квалифицированными медицинскими кадрами, добавил эксперт.
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